Последнее обновление: 23.09.2024 17:57

Латвия разместила на международном рынке 7-летние еврооблигации на €600 млн

Латвия на прошлой неделе привлекла €600 млн на международном финансовом рынке. Об этом сообщила Госказна страны.

Согласно информации, Латвия в лице Госказны 17 сентября провела размещение на международном рынке 7-летних еврооблигаций на сумму €600 млн.

Доходность облигаций составляет 3,138%, а купонная ставка - 3%. Дата погашения бумаг - 24 января 2032 года.

В ходе размещения спрос инвесторов достиг самого высокого уровня за всю историю латвийских евробондов - почти €5 млрд, отмечает Госказна. При этом количество покупателей также было одним из самых больших: облигации приобрели 140 инвесторов из разных европейских стран, включая Германию, Австрию, Великобританию, Ирландию, скандинавские страны и Швейцарию.

Ведущими банками выпуска стали BNP Paribas, Deutsche Bank и Erste.

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