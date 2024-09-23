Последнее обновление: 23.09.2024 17:57

Цены на жилую недвижимость в Германии во II квартале снизились на 2,6%

Цены на жилую недвижимость в Германии во II квартале 2024 года в среднем снизились на 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В то же время по сравнению с I кварталом текущего года они увеличились на 1,3%.

Стоимость квартир в семи крупнейших городах страны (Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт и Дюссельдорф) уменьшилась в годовом выражении на 1,5%, а дома на одну-две семьи подешевели на 4%. Между тем в поквартальном сравнении цены выросли на 1,6% и 2,3% соответственно.



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