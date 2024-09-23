Правительство Германии в ближайшем будущем не будет продавать акции Commerzbank

Правительство Германии приняло решение больше не продавать акции Commerzbank AG в ближайшем будущем.

Ранее в этом месяце правительство начало сокращать долю в Commerzbank, которой владеет со времен финансового кризиса 2008 года, продав 4,5% акций банка итальянскому UniCredit. В результате доля государства в Commerzbank сократилась до 12% с 16,49%.

UniCredit заплатил 13,2 евро за акцию Commerzbank.

В пятницу немецкое финансовое агентство сообщило, что приняло решение пока не продолжать сокращение пакета акций Commerzbank "до дальнейшего уведомления".

"Commerzbank - стабильный и прибыльный фининститут. Его стратегия предполагает независимость. Правительство будет поддерживать это, сохраняя свою долю в банке", - заявило ведомство.