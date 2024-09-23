ЕАБР назвал причину замедления роста ВВП Беларуси в январе-августе

На замедление роста ВВП Беларуси в январе-августе 2024 года оказало сельское хозяйство. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Напомним, ВВП в Беларуси вырос на 4,9% г/г в январе-августе 2024 г. после 5,5% г/г январе-июле 2024 г.

«На изменение роста экономики существенное влияние оказала динамика производства в сельском хозяйстве: рост замедлился до 7,2% г/г в январе-августе 17% г/г в январе-июле. Из-за раннего начала уборочной компании сбор зерновых существенно превысил прошлогодний уровень в июне-июле и оказался заметно ниже в августе», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что промышленность остается важнейшим драйвером экономики, обеспечив 2% прироста ВВП на фоне увеличения выпуска на 7,1% г/г в январе-августе после 7,5% г/г в январе-июле.