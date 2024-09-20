Последнее обновление: 20.09.2024 18:46

МАГАТЭ приняло резолюцию по ЗАЭС

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время 68-й сессии 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине", соавторами которой выступили 52 страны-члена Агентства.

Как сообщает пресс-служба Энергоатома, резолюция подтверждает, что украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала России с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

До момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

В документе подтверждается решение гендиректора агентства Рафаэля Гросси направить наблюдательные миссии на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС.

МАГАТЭ также подтвердило, что продолжит предоставлять техническую помощь Украине для обеспечения безопасной работы атомных объектов.

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