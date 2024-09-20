Армия Литвы получила партию дронов стоимостью €2,5 млн

Первые квадрокоптеры Parrot Anafi UKR прибыли на склады Вооруженных сил Литвы. Об этом сообщила пресс-служба литовского Министерства обороны.

В июне Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны подписало контракт с UAB Deftools на закупку квадрокоптеров Parrot Anafi UKR у французского производителя. Стоимость этого контракта составляет €2,5 млн.

"Шаг за шагом Вооруженные силы Литвы расширяют свои возможности в использовании беспилотников различных типов. Это не только позволит нам подготовить больше операторов беспилотников, но и усилит наши оперативные возможности", – сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Беспилотники Parrot Anafi UKR были разработаны в рамках международной программы, чтобы обеспечить украинские силы эффективной многоцелевой платформой.

Эти беспилотники являются последней моделью компании Parrot и предназначены для работы в сложных условиях радиоэлектронной борьбы.

В ближайшее время в Литве будут подготовлены первые операторы беспилотников.

Закупка беспилотников осуществляется в срочном порядке с целью усиления потенциала БПЛА и скорейшей их интеграции в Вооруженные силы Литвы. Вооруженные силы Литвы развивают боевые и вспомогательные системы всех типов и военных измерений.