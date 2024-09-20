Операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили 15 лет

Операция по подрыву пейджеров в Ливане готовилась по меньшей мере 15 лет. Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ.

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на этой неделе на бойцах Хезболлы, и подобная операция по перехвату цепочки поставок планировалась по меньшей мере 15 лет», - утверждает телеканал.

Ранее по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана. В произошедшем подозревают спецслужбы Израиля.

Генсек ливанской Хезболлы Хасан Насралла, в свою очередь, назвал взрывы пейджеров и других электронных устройств в Ливане терактом, ведущим к объявлению войны. Он заявил, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».