Последнее обновление: 18.09.2024 12:54

Взрывчатку в пейджеры боевиков Хезболлы заложил Моссад

К взрывам пейджеров, которые боевики группировки Хезболла используют для связи, причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного собеседника среди чиновников службы безопасности Ливана и еще один источник.

По данным собеседников, Моссад заложил взрывчатку в 5 тыс. пейджеров, импортируемых Хезболлой, за несколько месяцев до взрывов. Их доставили в страну в начале 2024 года.

В результате операции тысячи пейджеров взорвались по всему Ливану, убив девять человек и ранив почти 3 тыс., включая бойцов группировки и посла Ирана в Бейруте.

Собеседник из ливанской службы безопасности сообщил, что это были пейджеры от тайваньской компании Gold Apollo, но компания заявила, что не производила устройства, они были сделаны европейской фирмой с правом использовать ее бренд.

Несколько собеседников сообщили, что операция, похоже, готовилась в течение многих месяцев.

Источник проинформировал Reuters, что 3 тыс. пейджеров взорвались, когда на них было отправлено кодированное сообщение, одновременно активировав взрывчатку. А собеседник из службы безопасности сообщил, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, они оставались незамеченными Хезболлой в течение месяцев.

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