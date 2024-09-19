Израиль наносит новые удары по Хезболле в Ливане

Израиль нанес новые удары по целям Хезболлы на юге Ливана.

Это произошло как раз в тот момент, когда лидер группировки Хасан Насралла начал произносить речь, посвященную событиям последних двух дней, когда в результате взрывов пейджеров и портативных раций в Ливане десятки людей погибли и сотни получили ранения.

Насралла обвинил Израиль в атаках на пейджеры и рации, которые, по его словам, не делают различия между членами группировки и невинными жителями, в том числе детьми. По его словам, взорвалось около 4 тыс. пейджеров, и некоторые из пострадавших еще не включены в официальные данные, сообщает ВВС.

Между тем в заявлении Армии обороны Израиля говорится, что она стремится «уничтожить» «террористический потенциал и инфраструктуру» Хезболлы.

«На протяжении десятилетий Хезболла использовала гражданские дома, прорыла под ними туннели и использовала мирных жителей в качестве живого щита, превратив южный Ливан в зону боевых действий. Цель операции — обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы жители могли вернуться в свои дома и достичь военных целей», - говорится в заявлении.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, что авиаудары наносятся по нескольким районам Ливана.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна «открывает новый этап войны», и «центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил».

«Нам потребуется последовательность с течением времени, эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости», - добавил он.

Ранее на этой неделе правительство Израиля переформулировало задачи войны, сделав основной целью возвращение израильтян, вынужденных покинуть свои дома, а Галант заявил, что военные действия будут единственным вариантом в случае провала дипломатии, что повышает перспективу перехода конфликта с Хезболлой в стадию полномасштабной войны.