Последнее обновление: 25.09.2024 16:05

Израиль сбил запущенную по штабу Моссада ракету Хезболлы

Силы ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили ракету, которую Хезболла запустила по штаб-квартире разведывательной службы Моссад, сообщает The Times of Israel.

"После сигналов воздушной тревоги в районе Тель-Авива и Нетании запущенная с территории Ливана ракета класса "земля-земля" была обнаружена, ее сбили силы ПВО ЦАХАЛ", - говорится в Telegram-канале израильской армии.

Также отмечается, что после атаки израильские военные нанесли удар по ракетной установке, из которой ракета была запущена.

The Times of Israel сообщает, что в Хезболле взяли ответственность за атаку, подтвердив, что целью ракеты Qader 1 был именно штаб Моссада. В группировке заявили, что атака стала ответом на взрывы пейджеров и раций в Ливане на прошлой неделе, а также убийство нескольких командующих.

Ранее в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывами пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. Позже взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В Хезболле сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

В то же время президент Израиля Ицхак Герцог в интервью британскому медиа Sky News отверг причастность его страны к взрывам пейджеров и раций группировки "Хезболла" в Ливане.

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