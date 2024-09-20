Цены на нефть эталонных марок утром снижаются

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются сегодня утром после активного роста по итогам прошлой сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:23 составила$74,66 за баррель, что на $0,22 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $1,23 до $74,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $0,15 до $71,80 за баррель. В четверг цена фьючерса выросла на $1,04 (1,5%), до $71,95 за баррель.