Цены на нефть отреагировали на снижение ставки ФРС

Цены на нефть мало изменились в четверг, поскольку опасения относительно спроса сдержали возможные выгоды от большего, чем ожидалось, снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь выросли на 8 центов до $73,73 за баррель, тогда как фьючерсы на WTI на октябрь снизились на 3 цента до $70,88 за баррель.

Между тем аналитики Citi прогнозируют нестандартный дефицит на рынке нефти на уровне около 0,4 миллиона баррелей в сутки, что будет поддерживать цены на нефть марки Brent в диапазоне $70-75 за баррель в течение следующего квартала, но это явление будет временным.