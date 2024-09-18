Последнее обновление: 18.09.2024 18:00

Нефть ускорила снижение

Категории: Нефть Цены

Падение цен на нефть усилилось днем в среду, поскольку сигналы относительно повышения запасов этого вида топлива в США перевесили рост напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 снизились на $0,89 до $72,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,93 до $70,26 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

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