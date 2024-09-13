Последнее обновление: 13.09.2024 13:50

Цены на нефть сегодня продолжают расти

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд и завершают неделю в плюсе впервые за месяц.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 составляет $72,43 за баррель, что на $0,48 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,36 до $71,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,48 до $69,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,66 (2,5%), до $68,97 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 2,6%.

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