Цены на нефть эталонных марок растут после снижения накануне

Цены на нефть повышаются во вторник благодаря мерам стимулирования экономической активности, объявленным китайскими властями.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:33 составляет $74,69 за баррель, что на $0,79 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,59 до $73,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,87 до $71,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,63 до $70,37 за баррель.