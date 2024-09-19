Rolls-Royce построит атомные электростанции в Чехии

Rolls-Royce выиграл сделку на строительство малых модульных атомных электростанций в Чехии. Об этом сообщает Financial Times.

Британская аэрокосмическая и оборонная группа обошла шесть других конкурентов, чтобы подписать соглашение с государственной компанией ČEZ Group.

Rolls-Royce находится на пути к получению первого заказа от европейского правительства на строительство малых ядерных реакторов после того, как она была выбрана лучшим поставщиком в конкурсе, который проводился под наблюдением чешского правительства.

Переговоры по окончательному согласованию контрактных условий еще продолжаются, и соглашение все еще подлежит согласованию с регуляторными органами.

Первый реактор планируется построить вблизи южночешской атомной электростанции Темелин, и, вероятно, он будет построен в середине 2030-х годов.

Сообщается, что проект Rolls-Royce с малым модульным реактором, который будет иметь мощность 470 МВт, является относительно большим для этого типа реакторов. Обычно они имеют мощность 300 МВт или меньше.