МАРТ выявило картель на рынке ветеринарных препаратов

Миллионные штрафы назначены участникам картеля на рынке ветеринарных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Согласно информации, поводом для расследования стали материалы, предоставленные управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

В частности, было установлено, что 6 компаний - поставщиков ветеринарных препаратов разделили между собой потребителей - сельскохозяйственные организации страны. Так называемая "проектная работа" участников картеля при реализации ветеринарных препаратов представляла собой устное соглашение по разделу товарного рынка путем закрепления продавцов за потребителями.

Закрепление означало, что другой участник соглашения, не закрепленный за данным хозяйством, не должен отправлять в него своих ветеринарных врачей для лечения животных, менеджеров для рекламы и реализации ветеринарных препаратов, а также каким-либо иным образом работать с данным предприятием, заключать с ним договоры и реализовывать туда ветеринарные препараты. Указанные действия, направленные на реализацию продукции, участники соглашения должны были совершать только с закрепленными за ними хозяйствами.

За нарушение антимонопольного законодательства всем участникам картеля Экономическим судом Минска были назначены оборотные штрафы в размере 4% от годовой выручки от реализации ветеринарных препаратов. В результате общая сумма штрафных санкций в отношении участников картеля составила более 6 миллионов рублей.

"Картель - самый опасный вид нарушения антимонопольного законодательства. К последствиям существования картелей можно отнести искусственный рост цен, отсутствие новых, более качественных товаров, меньший выбор, отсутствие у бизнеса мотивов для развития, инноваций, повышения эффективности, недопущение на рынок новых игроков, стагнацию рынка. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 13.32 КоАП. Учитывая тяжесть данных правонарушений, за участие в подобных сговорах предусмотрено максимально жесткое наказание. Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 10% от годового оборота", - говорится в сообщении МАРТ.