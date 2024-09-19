Страны Балтии отключатся от энергосистемы БРЭЛЛ 8 февраля 2025 года

Операторы электросетей стран Балтии в феврале следующего года собираются отключиться от единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Об этом сегодня сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

«Литва, Латвия и Эстония отключатся от системы БРЭЛЛ 8 февраля и проведут испытание работы в изолированном режиме», - сказал глава ведомства в эфире национального радио.

Он уточнил, что на следующий день после отключения от БРЭЛЛ электросети стран Балтии планируют начать работу в синхронизованном режиме с сетями европейских стран.

Напомним, страны Балтии работают над проектом синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу. Соединившись с европейской системой, Вильнюс, Рига и Таллин одновременно отключаются от БРЭЛЛ. В августе 2023 года премьер-министры стран Балтии подписали декларацию о синхронизации своих электросетей с Европой к февралю 2025 года. Этот план согласован с Еврокомиссией.