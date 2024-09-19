В августе годовые продажи автомобилей в ЕС упали на 18,3%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в августе упали на 18,3% в годовом выражении, причем падение продаж было зафиксировано на всех крупнейших авторынках Европы. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Всего в ЕС в прошлом месяце было продано 643,6 тыс. автомобилей.

В Германии продажи рухнули на 27,8%, во Франции - на 24,3%, в Италии - на 13,4%, в Испании - на 6,5%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце снизилось на 16,5%, до 755,7 тыс. В том числе в Великобритании продажи уменьшились на 1,3%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе упала на 43,9%, составив 92,6 тыс. В том числе в Германии продажи электрокаров рухнули на 68,8%. Доля электромобилей в общем объеме продаж на рынке ЕС опустилась до 14,4% с 21% годом ранее.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС сократились в августе на 14,8%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 29,5%, Renault - на 13,9%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) снизил продажи на 15,6%, его конкурент Mercedes-Benz - на 12,7%.

Южнокорейская Hyundai Group сократила продажи на 14,5%, японская Toyota Group - на 4,3%.

Американский производитель электромобилей Tesla (SPB: TSLA) в прошлом месяце продал в Евросоюзе 15,5 тыс. машин, почти в полтора раза меньше, чем в августе прошлого года.

Среди всех популярных автомобильных брендов небольшой рост продаж в Европе зафиксировала Skoda (на 0,2% в годовом выражении), и существенный подъем (примерно на четверть) показали японский люксовый бренд Lexus и шведская Volvo.

За восемь месяцев текущего года продажи автомобилей в ЕС повысились на 1,4%, составив почти 7,2 млн. В том числе в Испании показатель вырос на 4,5%, в Италии - на 3,8%, а во Франции и в Германии наблюдался спад на 0,5% и 0,3% соответственно.

Реализация электромобилей в Евросоюзе в январе-августе сократилась на 8,3%, до 902 тыс.