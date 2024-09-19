Ядерные регуляторы Украины и Норвегии начали два новых проекта

Ядерные регуляторы Украины и Норвегии в 2024 году начали реализацию двух новых совместных проектов. Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования).

"Первый проект – NORM – это совместная работа над регламентом безопасного обращения с неядерными природными радиоактивными материалами", – отметили в Госатомрегулирования.

Этот комплексный проект охватывает широкий спектр аспектов, направленных на анализ промышленных предприятий, генерирующих неядерные природные радиоактивные материалы, проведение анализа имеющихся недостатков в этой сфере в Украине. Результатом реализации этого проекта должна стать разработка четырех нормативно-правовых документов, которые будут применяться в нашем государстве.

Второй проект – ARGOS – предусматривает передачу соответствующего программного обеспечения и проведение обучения украинских специалистов с целью усиления системы аварийной готовности и реагирования на радиационные аварии. Проект находится на стадии реализации: продолжаются обучение и настройка программного обеспечения.

История сотрудничества Госатомрегулирования и DSA началась в 2014 году. Совместные проекты, которые были начаты после 24 февраля 2022 года, охватывают, в частности, такие направления, как обследование территорий, пострадавших от военной оккупации, и обеспечение оборудованием для радиационной разведки на ранее оккупированных территориях.

Стороны также взаимодействуют в разработке политики и процедур для восстановления регуляторного контроля над ядерными объектами, пострадавшими от оккупации и боевых действий, а также в сфере управления критическими знаниями, необходимыми для защиты персонала, населения и окружающей среды во время ядерных или радиационных инцидентов, вызванных боевыми действиями.

Между тем в среду Норвегия заявила, что повышенный уровень радиоактивного цезия (Cs-137), обнаруженный вблизи арктической границы с Россией, вероятно, связан с лесным пожаром вблизи Чернобыля в Украине.