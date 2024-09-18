В Азербайджане за счет ВИЭ к 2027 году планируют сэкономить до 800 млн кубометров газа

В результате увеличения производства зеленой энергетики к 2027 году в Азербайджане будет сэкономлено 800 миллионов кубометров газа. Об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов, выступая на 12-м Международном Каспийском энергетическом форуме.

"Эти объемы газа будут направлены на экспорт", - сказал замминистра

Кроме того, за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству зеленой энергии в Азербайджане удастся сэкономить к 2030 году 1,2 миллиарда кубометров природного газа, направляемых на производство электроэнергии.

Орхан Зейналов подчеркнул, что Азербайджан нацелен увеличить установленную мощность альтернативных и возобновляемых источников энергии к 2030 году до 30%, а благодаря проводимым в данной сфере работам этот показатель будет выше ожидаемого.

"Указанный показатель достигнет к 2027 году 32,5%, а к 2030 году – 35%", - полагает Зейналов.