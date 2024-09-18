Долю ЕАЭС в глобальной экономике хотят довести до 4-5%

Доля Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в глобальной экономике должна вырасти с 2,5 до 4-5%. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на IV форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Омске 17-19 сентября.

"У нас есть задача, чтобы доля экономики Евразийского экономического союза в глобальной экономике - сейчас она 2,5% - выросла до 4-5% в текущих ценах", - сказал Вольвач, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что торговля союза с внешним миром на порядок больше, чем взаимная торговля между членами ЕАЭС.

"Это глобальная задача, причем речь идет о том наборе стран, который есть сейчас. Сейчас речь идет о расширении союза, понятно, что тогда задачи будут корректироваться", - пояснил замминистра.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС имеют Молдова, Узбекистан и Куба.