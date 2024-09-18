Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть

Индия продолжит покупать российскую нефть, потому что она дешевая и не находится под санкциями. Об этом в комментарии Reuters сказал министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури.

"Если субъект не под санкциями, то нет никаких сомнений: я буду покупать у самого дешевого поставщика", - сказал министр.

Он добавил, что Индия не одна такая, европейские страны и японские компании тоже покупают российскую нефть.

Индия на 88% зависит от импорта нефти, это третий в мире потребитель и импортер нефти.

Годовая мощность нефтепереработки в Индии составляет 252 млн тонн.

"Сейчас реализуются проекты по увеличению ее до 300 млн тонн в год. И мы думаем, стоит ли ее увеличивать до 400 или 450 млн тонн", - сказал индийский министр.