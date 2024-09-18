В Великобритании годовая инфляция в августе составила 2,2%

В августе потребительские цены в Великобритании выросли на 2,2% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании поднялись в августе на 0,3% после спада на 0,2% в июле.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в августе повысились на 3,6% в годовом выражении (+3,3% месяцем ранее) и на 0,4% в помесячном выражении (+0,1% в июле).

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 3,5% в годовом выражении с 3,6% в июле. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,6% в помесячном выражении после подъема на 0,1% месяцем ранее.