Последнее обновление: 17.09.2024 13:35

Законопроект по вопросам занятости населения в Беларуси принят во втором чтении

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва приняли во втором чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам занятости населения».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом предусматривается:

дополнение понятийного аппарата терминами «гражданин, обратившийся по вопросам трудоустройства», «квота для приема на работу инвалидов», «субсидированное рабочее место», а также уточнение терминов «оплачиваемые временные работы», «свободное рабочее место (вакансия)»;

установление фиксированного размера пособия по безработице и введение дополнительных требований к его получению;

сокращение периодов нахождения безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, на учете в органах по труду, занятости и социальной защите;

введение института квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

определение основных задач государственной службы занятости населения;

закрепление нормы, регулирующей вопросы функционирования Информационного портала государственной службы занятости населения;

усиление контроля за деятельностью агентств по трудоустройству;

расширение возможностей получения гражданами содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей в подборе кадров.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование