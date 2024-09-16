Азербайджан снизил прогноз экспорта газа в Европу в этом году на 3,8%

Министерство энергетики Азербайджана скорректировало прогноз экспорта газа в Европу на 2024 год, рассчитывая теперь на поставки в объеме 12,5 млрд кубометров. Об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбахов на очередной министерской встрече стран Организации тюркских государств (ОТГ) в понедельник в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что в 2024 году экспорт газа из Азербайджана составит 25 млрд кубометров, в том числе 13 млрд кубометров - в Европу.

Таким образом, прогноз понижен на 3,8%.

"В этом году из прогнозируемого в объеме 25 млрд кубометров общего экспорта азербайджанского газа, в Турцию планируется поставить 9,8 млрд кубометров, в Европу - 12,5 млрд кубометров", - сказал Шахбазов, которого цитирует пресс-служба Минэнерго Азербайджана.