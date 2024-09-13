Гаага полностью запретила рекламу ископаемого топлива

Власти Гааги одобрили постановление о запрете рекламы товаров из ископаемого топлива и услуг, способствующих глобальному потеплению. Об этом сообщает The Guardian.

Решение, которое вступает в силу с начала 2025 года, запретит рекламировать в Гааге бензин и дизельное топливо, авиаперелеты и круизные лайнеры. Такую рекламу запретят на билбордах и автобусных остановках.

Запрет, который является юридически обязательным, не будет распространяться на "политическую рекламу" ископаемого топлива или рекламу бренда компании, занимающейся производством продуктов из ископаемых топлив.

Как отмечает The Guardian, это первый в мире случай, когда город запретил рекламу продуктов с высоким содержанием углерода.