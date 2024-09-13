Эстония до 2028 года закупит боеприпасы на €1,1 млрд

В Эстонии договорились в следующие четыре года закупить боеприпасы на €1,1 млрд. Об этом рассказала лидер коалиционной партии Eesti 200 Кристина Каллас.

По ее словам, в коалиционном договоре согласовали сумму в €1,1 млрд на закупку боеприпасов на те годы, на которые у правительства есть мандат, то есть до 2028 года.

"Поскольку эта закупка боеприпасов запланирована на более долгий срок, то после этого следующие правительства будут решать, как дальше двигаться с этой закупкой", – добавила Каллас, которую цитируют эстонские медиа.

"Разумеется, общее политическое соглашение – это все же €1,6 млрд, просто компетенция нынешнего правительства не простирается на период после 2028 года", – пояснила глава Eesti 200.