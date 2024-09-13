Благосостояние американцев во II квартале обновило рекорд

Благосостояние американцев во II квартале 2024 года обновило рекорд.

По данным Федеральной резервной системы (ФРС), чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США на конец второго квартала 2024 года увеличилась до $163,8 трлн по сравнению со $161 трлн тремя месяцами ранее.

Цена акций, находящихся во владении американцев, за прошедший квартал выросла на $662 млрд, стоимость принадлежащей им недвижимости - на $1,75 трлн (максимальный подъем за год).

На конец июня домохозяйствам принадлежали акции на общую сумму $51,5 трлн и недвижимость на $48,2 трлн.

Совокупный долг домохозяйств и некоммерческих организаций в апреле-июне составлял $20,2 трлн, что на 3,2% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Это самый существенный прирост за два года.

Долги по ипотеке увеличились на 3%, по другим кредитам потребителям - на 1,6%.

Задолженность нефинансовых компаний повысилась на 3,8% (до $21,44 трлн).

Долг федерального правительства увеличился на 6,3% (до $30,4 трлн), региональных и местных органов власти - на 6% (до $3,34 трлн).