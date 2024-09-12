Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году

Компания Petroineos, совместное предприятие PetroChina и INEOS, подтвердила планы по прекращению работы нефтеперерабатывающего завода в шотландском городе Грейнджмаус в 2025 году.

Решение закрыть последний на территории Шотландии НПЗ было принято из-за невозможности конкурировать с подобными предприятиями в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, говорится в сообщении компании.

По оценкам BBC, предприятие теряет порядка $500 тыс. в день и может зафиксировать убыток в размере примерно $200 млн по итогам 2024 года. С 2011 года Petroineos инвестировала в площадку свыше $1,2 млрд и понесла убытки в размере $775 млн за этот период.

Тем временем Petroineos отмечает, что поставки топлива в Шотландию будут сохранены путем конвертации НПЗ в импортный терминал, через который будут ввозиться бензин, дизтопливо, авиационное топливо и керосин.

В результате численность персонала площадки сократится примерно на 400 человек.

Завод по переработке нефти в Грейнджмаусе был основан в 1924 году компанией British Petroleum, позже переименованной в BP. Он является основным поставщиком топлива крупнейшим аэропортам Шотландии, и на него приходится 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей Великобритании.