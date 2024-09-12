Армения инвестирует $40 млн в модернизацию электроподстанций

Правительство Армении приняло решение для улучшения энергетической инфраструктуры страны. На заседании 12 сентября был одобрен кредит в размере $40 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в группу Всемирного банка.

Средства будут направлены на реконструкцию трех ключевых электроподстанций: "Шаумян-2", "Мараш" и "Ехегнадзор". Эти объекты играют важную роль в распределении электроэнергии по стране. Модернизация подстанций преследует несколько важных целей: повышение надежности всей энергосистемы Армении, значительное сокращение времени, необходимого для устранения аварий, и уменьшение количества внеплановых отключений электроэнергии, пишут местные медиа.

Ожидается, что реализация этого проекта позволит существенно улучшить качество электроснабжения для потребителей по всей стране. Модернизированные подстанции смогут более эффективно справляться с растущей нагрузкой на энергосистему.

Стоит отметить, что в последнее время энергосистема Армении испытывает серьезные нагрузки. На фоне резкого роста строительства в стране, особенно в столице Ереване, существующие мощности часто оказываются перегруженными. Это приводит к периодическим авариям и перебоям в поставках электроэнергии.