Новое месторождение нефти обнаружено на западе Польши

Компания Orlen обнаружила новое месторождение нефти на западе Польши, в Любуском воеводстве.

го потенциальные запасы оцениваются в 100 тыс. тонн. Поблизости также находятся структуры, где может быть обнаружена дополнительная нефть.

По словам представителя группы Orlen Матеуша Витчиньского, ресурс всего комплекса может составлять более 500 тыс. тонн нефти.

«Месторождение «Жечица» – одно из крупнейших нефтяных открытий в Польше за последние годы. Начало эксплуатации этих ресурсов принесет выгоду не только компании, но и местным органам власти, которые получают до 90% платы за добычу. Это означает, что с учетом планируемой добычи дополнительные поступления в местный бюджет могут составить до 1 млн злотых в год», - прокомментировал пресс-секретарь Orlen.

Стоит отметить, что большая часть добычи нефти приходится на месторождения в западной части Польши.