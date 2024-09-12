Украина и Молдова планируют увеличить мощности для транспортировки газа

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и молдавский оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) работают над увеличением гарантированных мощностей для транспортировки газа по Трансбалканскому маршруту в сторону Украины по крайней мере до 7 млн куб м в сутки. Об этом рассказали представители ОГТСУ во время рабочей встречи участников инициативы Вертикальный коридор.

"Наша краткосрочная цель - создать 7 млн куб м гарантированных мощностей на одной из межгосударственных точек до апреля 2025 г. Для этого оба оператора ГТС должны провести реконструкцию нескольких объектов вдоль маршрута", - рассказал начальник управления работы с заказчиками ОГТСУ Андрей Прокофьев, которого цитирует издание Exprо.

ОГТСУ вместе с молдавскими коллегами уже реализовал первый этап - в сторону Украины создан 1 млн куб м гарантированных суточных мощностей.

По информации ОГТСУ, этот этап не требовал значительных инвестиций со стороны ОГТСУ или Vestmoldtransgaz, и с 1 сентября 2024 г. эти мощности уже используются для транспортировки газа в Украину.

Сейчас ОГТСУ и VMTG работают над дальнейшим расширением мощностей.

В среднесрочной перспективе возможно увеличение и более 7 млн куб м в сутки, поскольку инфраструктура Трансбалканского трубопровода уже построена и дальнейшее увеличение мощности потребует лишь наращивания реверсных возможностей по маршруту.

Однако в ОГТСУ подчеркивают необходимость ввести конкурентоспособные и экономически обоснованные тарифы для этого участка. Это подкрепит технический потенциал Трансбалканского коридора привлекательной коммерческой моделью.