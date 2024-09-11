Последнее обновление: 11.09.2024 17:59

МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году на уровне 3%

Экономический рост Украины во втором полугодии 2024 года замедлится: по итогам года рост реального ВВП составит 3%. Об этом говорится в прогнозе МВФ.

По прогнозу МВФ, во втором полугодии 2024 года экономический рост в Украине замедлится из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру, влияние войны на рынок труда и уровень ожиданий деловой активности.

Прогноз роста реального ВВП по итогам 2024 года - на уровне 3%, а инфляции - до 9%.

Решение проблемы дефицита электроэнергии накануне зимы является критически важным и требует скоординированных усилий, в том числе с участием международных партнеров, говорится в пресс-релизе.

Экономический рост в 2025 году прогнозируется Фондом на уровне 2,5-3,5%. В то же время риски прогноза являются чрезвычайно высокими.



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