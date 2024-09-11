Условия доступа к личному кабинету в ЕРИП для физлиц с 1 октября изменятся.

Как сообщается на сайте организации, вместо согласия на обработку персональных данных в личном кабинете ЕРИП, предоставляемого на срок 5 лет, основанием обработки будет являться договор об использовании (оферта), который будет заключаться с клиентом на 3 года. Заключение договора будет осуществляться в электронном виде путем проставления клиентом отметки в специальном поле на сайте личного кабинета ЕРИП.

Применявшиеся ранее для регистрации формы согласие на обработку персональных данных и правила об использовании личного кабинета ЕРИП будут действовать до 1 октября 2024 года.

Пользователям, которые регистрировались с предоставлением согласия на обработку персональных данных, предлагается не позднее 31 июля 2025 года на основании публичной оферты заключить дополнительное соглашение к правилам использования личного кабинета ЕРИП и перейти на обслуживание в дистанционном сервисе в соответствии с договором об использовании.

Личные кабинеты ЕРИП клиентов, которые не перейдут на обслуживание на основании договора об использовании, будут удалены 1 августа 2025 года.

ОАО "НКФО "ЕРИП" проинформирует пользователей о необходимости входа в личный кабинет ЕРИП не позднее 31 июля 2025 года, чтобы продолжить пользоваться сервисом на условиях нового договора. Информирование будет осуществляться путем направления информации на e-mail, который был указан клиентом.

С текстами документов можно ознакомиться на сайте ЕРИП.