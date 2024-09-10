Власти Кении увеличивают дефицит бюджета после уступок протестующим

Кения прогнозирует увеличение бюджетного дефицита до 3,6% ВВП согласно пересмотренному плану расходов после того, как протесты заставили президента Уильяма Руто отказаться от планов собрать $2,7 млрд в виде новых налогов. Об этом сообщает Bloomberg.

Кения, которая ранее прогнозировала бюджетный дефицит на уровне 3,3% ВВП, также планирует сократить свои бюджетные расходы почти на 2% до 3,87 триллиона шиллингов ($29,9 млрд) в период до июня 2025 года, заявил главный секретарь Казначейства Крис Кипту. Общий объем доходов снизится до 17,5% ВВП с предыдущей оценки в 18,5%.

Отмена налогов "создала финансовый разрыв на аналогичную сумму и означает, что финансирование расходов в размере 344,3 миллиарда шиллингов является неприемлемым", - говорится в заявлении Казначейства.

Кения, которая находится под высоким риском долгового кризиса, планировала обложить налогами такие товары, как гигиенические прокладки и шины для инвалидных колясок, в рамках мер по сокращению бюджетного дефицита до 3,3% ВВП, этот шаг был поддержан Международным валютным фондом.

Запланированные налоги вызвали протесты, где погиб по меньшей мере 41 человек. В результате, Руто уволил всех своих министров, кроме одного. В пятницу подал в отставку начальник полиции страны.

Экономика Кении с бюджетом в $104 млрд готовится к новым демонстрациям на следующей неделе, поскольку участники маршей призывают Руто привлечь к ответственности отдельных полицейских, которые стреляли, калечили и похищали протестующих.