Годовая инфляция в Германии в августе составила 1,9%

В августе 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,9% по сравнению с тем же месяцем 2023 года после повышения на 2,3% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Относительно предыдущего месяца цены снизились на 0,1%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 1,5% и снизились на 0,2% за месяц. Услуги стали дороже на 6,2% за год. Цены на одежду и обувь повысились на 2,6% в годовом и на 0,5% помесячном выражении. Цен на бытовую энергию снизились на 3,8% в годовом сравнении и на 0,5% по отношению к июлю.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе 2024 года увеличились на 2% в годовом выражении после роста на 2,6% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%. В июле в помесячном выражении был отмечен рост на 0,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2% в годовом выражении и снижение на 0,2% в помесячном.