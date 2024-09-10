Китай в августе нарастил экспорт на 8,7%, импорт - на 0,5%

Китай в августе увеличил экспорт в годовом выражении на 8,7% до $308,65 млрд. Об этом говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Таким образом, показатель достиг максимума за 23 месяца. При этом прирост был самым значительным с марта 2023 года. Импорт повысился на 0,5% и составил $217,63 млрд.

Экспорт из КНР в Южную Корею в прошлом месяце вырос на 3,4%, в страны Европейского союза - на 13,4%, в США - на 4,9%, в государства АСЕАН - на 8,8%.

Импорт из Южной Кореи увеличился на 13,3%, АСЕАН - на 3,5%, Индии - на 3,2%, России - также на 3,2%. Между тем поставки из Евросоюза сократились на 4%, Японии - на 3,8%, Великобритании - на 2,1%, из США - не изменились.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в августе увеличилось до $91,02 млрд по сравнению с $67,81 млрд за тот же месяц 2023 года. В том числе профицит в торговле с США составил $33,81 млрд.

В январе-августе экспорт КНР вырос на 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года (до $2,31 трлн), импорт - на 2,5% (до $1,71 трлн). Внешнеторговый профицит составил $608,49 млрд, в том числе в торговле с США - $224,57 млрд.