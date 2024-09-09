Moody''s повысило рейтинги Казахстана до "Baa1"

Moody''s Investors Service (Moody''s) повысило долгосрочные рейтинги правительства Казахстана в национальной и иностранной валюте с "Baa2" до "Baa1".

Как говорится в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу - "стабильный".

Повышение кредитного рейтинга Казахстана обусловлено продолжающимся улучшением институциональной и политической среды в сочетании с устойчивыми темпами диверсификации экономики.

Moody''s отмечает прогресс в сферах государственного управления и борьбы с коррупцией. Продолжающиеся реформы, по мнению аналитиков, положительно влияют на политическую стабильность, гражданскую активность и прозрачность принимаемых антикоррупционных мер.

Кроме того, Moody''s зафиксировало надежные финансовые показатели Казахстана, характеризуемые низким уровнем и высокой доступностью долга, а также взвешенную политику правительства по удержанию бюджетного дефицита на уровне 2,5-3% ВВП. Новые реформы, включая введение новых Бюджетного и Налогового кодексов, должны повысить эффективность бюджетной политики, финансовую подотчетность и налоговые поступления.

Отмечается также увеличение доли ненефтяного сектора в структуре экономики Казахстана, которое сокращает зависимость страны от углеводородов и снижает риски, связанные с колебаниями цен на нефть и уровнем добычи.

Эксперты Moody''s положительно оценивают проводимую работу по улучшению делового климата и привлечению инвестиций, принятые меры по созданию благоприятной бизнес-экосистемы и сокращению бюрократических барьеров. Запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы поможет ускорить административные процессы.

Аналитики Moody''s также отмечают более сильные перспективы экономики Казахстана по сравнению с другими странами-производителями углеводородов. По мнению агентства, продолжающиеся реформы будут способствовать укреплению конкурентоспособности страны.