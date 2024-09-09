Компания Boeing повысит зарплаты работникам на 25%

Американская авиастроительная компания Boeing достигла предварительного соглашения с профсоюзом, которое может предотвратить большую забастовку 13 сентября.

Соглашение предусматривает повышение зарплаты работников на 25%, сообщает Reuters.

Соглашение может привести к заключению четырехлетнего контракта, включающего повышение зарплаты на 25% и обязательство строить новый коммерческий самолет в районе Сиэтла. Это важная победа для нового гендиректора Boeing Келли Ортберга, занявшего пост в прошлом месяце с задачей повысить качество продукции компании.

Первое за 16 лет полноценное трудовое соглашение также предусматривает улучшение пенсионных выплат и предоставление профсоюзу больших полномочий по вопросам безопасности и качества производства. Профсоюз, представляющий более 32 000 работников Тихоокеанского северо-запада США, считает это соглашение лучшим в своей истории. Ожидается, что его утвердят 12 сентября. Забастовка возможна, если большинство членов профсоюза не поддержат соглашение.

В компании Boeing происходит серьезный кризис, связанный с претензиями к качеству новейших лайнеров 737 Max 9.

В начале января у одного из них во время полета оторвалась дверная заглушка, а в марте стало известно, что Boeing провалил 33 из 89 проверок качества, проведенных после этого инцидента.

В марте 2024 года корпорация Boeing сообщила, что сменит руководство.

В течение первого квартала 2024 года Boeing поставила клиентам только 83 самолета, в течение второго квартала – 92. Для сравнения: Airbus за шесть месяцев поставила 323 самолета.