Золотовалютные резервы Узбекистана приблизились к $40 млрд

В августе золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на $1,7 млрд до рекордных $39,1 млрд. Это следует из данных Центробанка республики.

Большая часть запасов хранится в виде золота – $30,4 млрд. Золото в запасах за месяц уменьшилось на 0,1 млн тройских унций. В денежном выражении рост составил $1,2 млрд.

Валютные активы, согласно новым данным, составляют $8,1 млрд. По сравнению с июлем они увеличились на $502,9 млн. На другие активы в иностранной валюте приходится $81,3 млн.

В июле резервные активы Узбекистана достигли $37,4 млрд, увеличившись на $1,06 млрд.