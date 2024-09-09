ЕАБР отмечает сохраняющийся в Беларуси рост кредитования населения

В Беларуси сохраняется рост кредитования в национальной валюте. Это отмечают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре.

В частности, объем кредитов в рублях, выданных банками, вырос на 2,8% м/м в июле после 1,1% м/м в июне. Кредитование в корпоративном сегменте увеличилось на 3% м/м в июле после 0,3% м/м месяцем ранее. Рост розничного кредитования составил 2,5% м/м (после 2,1% в предыдущем месяце), половина из которого была сформирована увеличением потребительского кредита (+3,7% м/м).

«С начала года потребительские кредиты увеличились на 21,6%. Рост кредитов и увеличение доходов населения поддерживают высокую потребительскую активность», - отмечает ЕАБР.