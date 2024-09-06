Доля Tesla на китайском рынке снижается

Доля Tesla Inc. на китайском рынке электромобилей в январе-июле 2024 года снизилась до 6,5% по сравнению с 9% за тот же период прошлого года. Об этом говорится в отчете шанхайской консалтинговой компании Automobility.

Китайские покупатели все чаще предпочитают автомобилям Tesla машины конкурентов, пишет газета Financial Times. Tesla не представляла новых моделей в стране с 2019 года, тогда как другие производители электромобилей выпустили в КНР более 100 моделей лишь в текущем году.

Продажи Tesla в Китае в первом полугодии 2024 года составили $9,2 млрд по сравнению с $10,6 млрд годом ранее.

"Американской компании будет очень сложно, почти невозможно, отвоевать продажи у любого из конкурентов без новых продуктов", - считает основатель консалтинговой фирмы Sino Auto Insights Ту Лэ.

В целом продажи электромобилей в Китае в этом году выросли более чем на 30%, продажи подключаемых гибридов взлетели почти на 90%, по данным Automobility.