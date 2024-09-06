В Кыргызстане хотят снизить таможенные пошлины на товары дороже €200

Министерство экономики Кыргызстана рассматривает снижение таможенных пошлин с 15% до 5% на товары, превышающие порог беспошлинного ввоза в €200. Об этом пишут местные медиа со ссылкой на ведомство.

Утверждается, что этот шаг направлен на уменьшение финансовой нагрузки на граждан и облегчение условий для ввоза товаров в рамках ЕАЭС.

Согласно действующему решению Совета ЕАЭС от 20 декабря 2017 года № 107, беспошлинный ввоз через почтовые отправления и экспресс-грузы возможен при условии, что стоимость товаров не превышает €200 или вес не превышает 31 килограмм. Для товаров, ввозимых другим транспортом, порог составляет €500 или 25 килограммов. Для воздушного транспорта порог беспошлинного ввоза остается на уровне €10 тысяч и 50 килограммов.

До 1 апреля 2024-го действовали повышенные пороги: €1 тысяча для почтовых отправлений и товаров, перевозимых всеми видами транспорта, кроме воздушного. Изменения в правилах связаны с защитой внутреннего рынка ЕАЭС и поддержкой местных производителей.