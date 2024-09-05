Nvidia опровергла информацию о получении повестки от Минюста США

Производящая ИИ-чипы компания Nvidia опровергла информацию о получении повестки от Министерства юстиции США, связанной с предполагаемым нарушением антимонопольного законодательства. Об этом пишет CNBC со ссылкой на представителя компании.

«Мы обратились в Министерство юстиции США и не получали повестки. Однако мы рады ответить на любые вопросы регуляторов о нашей деятельности», - сообщили в Nvidia.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о вручении производителю чипов и другим компаниям требования о предоставлении информации в рамках антимонопольного расследования. Власти обеспокоены тем, что Nvidia якобы мешает партнерам переходить к другим поставщикам и наказывает покупателей за использование чужих чипов.

Во вторник акции производителя микросхем упали на 9,53% еще до публикации данных. После сообщения о расследовании они снизились еще на 2,41% на постмаркете. Акции других производителей чипов тоже просели.

Напомним, в начале августа хедж-фонд Elliott Management заявил, что Nvidia находится «в пузыре», а технология ИИ, определяющая цену акций компании, «переоценена».

В конце августа Nvidia сообщила о выручке $30,04 млрд за второй квартал против ожидаемых $28,7 млрд, однако акции компании упали на 7% на постмаркете.

В июне фирма стала самой дорогой в мире с капитализацией $3,34 трлн.