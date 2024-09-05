Последнее обновление: 05.09.2024 14:43

Южная Корея расширит экспортный контроль в отношении Беларуси

Южная Корея расширит экспортный контроль в отношении Беларуси и РФ.

Как сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны, решение о расширении списка товаров экспортного контроля в торговле с Беларусью и Россией на 243 пункта вступит в силу 9 сентября.

Перечень будет увеличен с 1159 до 1402 пунктов. Новые ограничения касаются запчастей для оптических приборов и металлорежущего оборудования. В списке фигурируют дизель-электрические локомотивы, пожарные машины, бетономешалки, керамические кирпичи, черепица, "восстановленные шины и покрышки для автобусов".

Ранее ожидалось, что изменения вступят в силу к концу августа после завершения необходимых процедур.



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