Украина вступила в сельскохозяйственный фонд ООН

Верховная Рада приняла решение о присоединении страны к Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD).

Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, присоединение к IFAD позволит украинским фермерам получать доступ к финансовым ресурсам, в частности ссудам под низкий процент и грантам на исследования и внедрение инновационных технологий. Это поможет поддерживать сельскохозяйственное производство, внедрять современные методы хозяйствования и укреплять конкурентные позиции Украины на международном рынке.

Кроме финансовой поддержки, украинские аграрии получат доступ к базе данных фонда, содержащей последние международные интеллектуальные и технические разработки в сфере агропромышленности. Это открывает новые возможности для участия в тендерах IFAD по поставкам товаров и услуг, а также будет способствовать укреплению международного имиджа Украины как одного из ведущих производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Международный фонд сельскохозяйственного развития является специализированным учреждением ООН, обеспечивающим финансирование проектов для развития сельского хозяйства в странах-членах на льготных условиях. Сегодня членами фонда являются 177 стран, вместе работающих над решением глобальных проблем продовольственной безопасности и роста сельскохозяйственного производства.