Шольц подтвердил заказ 17 систем ПВО IRIS-T для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную базу недалеко от города Киль 4 сентября подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных сил. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, закупка для Бундесвера шести систем IRIS-T будет играть ключевую роль в укреплении европейской инициативы противовоздушной обороны "Небесный щит", в которой участвует 21 страна.

Также он заявил о заказе 17 систем IRIS-T для Украины. Агентство DPA уточняет, что речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS). Четыре системы SLM и три SLS уже находятся в Украине.

Немецкий канцлер заявил, что эти системы помогли сбить более 250 российских ракет, дронов и беспилотников и спасти много жизней. Четыре из них – по две средней и малой дальности – будут отправлены до конца этого года, а остальные – со следующего, пообещал он.

"Это свидетельствует о том, что немецкая поддержка Украины не прекращается", – подчеркнул Шольц.

Немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности.