Последнее обновление: 02.09.2024 18:39

Ведение бизнеса в Украине упростят

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает ведение хозяйственной деятельности и открытие бизнеса в период военного положения. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Подписанный документ устанавливает, что субъекты хозяйствования будут приобретать право на осуществление хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, ЦПАУ декларации без получения документов разрешительного характера, лицензий, получение которых предусмотрено законодательством.

Такие декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Уже выданные лицензии продлевают срок своего действия до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Кроме того, на период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования по соблюдению требований законодательства в сфере лицензирования.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование