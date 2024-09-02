Правительство Беларуси определилось с перечнем видов ремесленной деятельности.

Как сообщает пресс-служба правительства, в него вошли аутентичные, самобытные ремесла - изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное дело.

Те виды деятельности, которые не попали в перечень, например, изготовление свадебных аксессуаров, свечей, мыла, физическое лицо сможет осуществлять в качестве самостоятельной профессиональной деятельности.

Кроме того, утверждены формы заявления физического лица о принятии решения о применении сбора за осуществление ремесленной деятельности и уведомления о прекращении применения сбора за осуществление ремесленной деятельности в добровольном порядке.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 года